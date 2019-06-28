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AYM Başkanı'ndan Osman Kavala açıklaması

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Gezi parkı olaylarının organizatörü Osman Kavala hakkında "Gezi olaylarına katılmış olması suç işlediğinin belirtisi olamaz" dedi.

28 Haziran 2019 Cuma 11:36
AYM Başkanı'ndan Osman Kavala açıklaması

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, Gezi Parkı olaylara ilişkin yürütülen soruşturmada tutuklanan Osman Kavala'nın bireysel başvurusuna ilişkin 22 Mayıs’ya verdiği ret kararının gerekçesini açıkladı.

Başkan Arslan karşı çıktı

Karara karşı çıkan 5 üyeden birinin AYM Başkanı Zühtü Arslan olduğu ortaya çıktı.

''Bir suç işlediğinin belirtisi olarak kabul edilmesi mümkün değildir"

Başkan Arslan Gezi olaylarına katılmanın tek başına suç olmadığına işaret ederek, “Öncelikle, başvurucunun Gezi olaylarına katılmış ve bu olayları desteklemiş olmasının tek başına bir suç işlediğinin belirtisi olarak kabul edilmesi mümkün değildir.

"Herkes toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleyebilir"

Zira barışçıl olmak kaydıyla herkes toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleyebilir, düzenlenenlere katılabilir ve bunların yaygınlaşmasını isteyebilir.” dedi.

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 11:36
  1. Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan
  2. osman kavala

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