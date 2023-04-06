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Aylardır sokaklarda ‘millilik’ şovu yapıyormuş Kemal istedi Mustafa geri vitese taktı
Gündem Aylardır sokaklarda ‘millilik’ şovu yapıyormuş Kemal istedi Mustafa geri vitese taktı
Gündem

Aylardır sokaklarda ‘millilik’ şovu yapıyormuş Kemal istedi Mustafa geri vitese taktı

Yeniakit Publisher
2023-04-06 14:48:00 - 2023-04-06 14:56:07
Aylardır sokaklarda ‘millilik’ şovu yapıyormuş Kemal istedi Mustafa geri vitese taktı

Yedili masanın adayı CHP lideri Kılıçdaroğlu, aylardır sokakta ‘millilik’ şovu yapan TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'ü ziyaret etti. Sarıgül bir süredir HDP karşıtı açıklamalarla ve ABD karşıtı açıklamalarla sokaklarda geziyordu, şimdi ise HDP’nin içinde olduğu koalisyona katıldı. Görüşmenin ardından Sarıgül "İnanıyorum ki Türkiye'yi demokratik parlamenter sisteme geçirecek olan sayın Kemal Kılıçdaroğlu'dur" ifadelerini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'ü ziyaret etti. Bir süredir HDP ve ABD karşıtı açıklamalarla millilik şovu yapan Mustafa Sarıgül, PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin de bulunduğu koalisyona katıldı.

Bugün saat 12.00'de TDP Genel Merkezi'ne gelen Kılıçdaroğlu, Sarıgül ile görüştü.

Kılıçdaroğlu, "Güzel bir görüşme oldu. Önümüzdeki süreç içerisinde Türkiye'nin değişime ihtiyacı var. Halil İbrahim sofrasını büyütmek zorundayız."

Mustafa Sarıgül ise şunları söyledi: "İnşallah Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ağırlamaktan dolayı büyük bir mutluluk duyuyorum. Sayın Kılıçdaroğlu ile ne zaman bir araya gelsek Türkiye'yi konuşuyoruz. Çok güzel bir görüşmeyi heyetler arasında gerçekleştirdik. Demokratik parlamenter sistemden yanayız. İnanıyorum ki Türkiye'yi demokratik parlamenter sisteme geçirecek olan sayın Kemal Kılıçdaroğlu'dur. İnanıyorum ki Türkiye'yi raylarına oturtacak olan aday sayın Kemal Kılıçdaroğlu'dur."


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Destek vermişti

Mustafa Sarıgül daha önceki açıklamalarında Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olması için destek vermişti.

Sarıgül, Kılıçdaroğlu'nun "Soframızı genişleteceğiz" açıklamasını da şu sözlerle değerlendirmişti:

Aslında bu sofra bizim soframız. Mesele bizim sofraya oturup oturmamamız değil, mesele parti meselesi, sen ben meselesi değil, ittifakı koruma meselesi değil; mesele inanın ki demokrasi meselesidir. Milletin derdine derman olma meselesidir. Biz kurulduğumuz günden bugüne 'Edirne’den Kars’a kadar bir demokrasi sofrası kuracağız' dedik. 'Zengin ve bereketli bir vatan sofrası kuracağız' diyen bir partiyiz. Zaten biz bu amaçla kurulduk. O nedenle de tarafsız cumhurbaşkanı, güçlü meclis ve bağımsız yargıdan yanayız. Son yaşananlar şunu gösterdi ki 6’lı masaya umut bağlayanlar son yaşanan olaylardan dolayı biraz endişeli ve heyecanlı olduklarını görüyorum. Masanın bu havayı dağıtması lazım. Masaya yeni bir heyecan, yeni bir umut ve yeni bir enerji dalgasına ihtiyaç olduğunu bütün yurttaşlarımız söylemekte. Ben kendilerine başarılar diliyorum.

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Yorumlar

a.d.

Teşbih de hata olmaz. ''İt iti ısırır mı?

Fikret Türk

Ne bekliyoruz ki sarıgül sol un en tehlikeli olanıydı bence yalandaroğlu hayatının yanlışını yaptı bizi kurtardı bu yüzden teşekkür ederim
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