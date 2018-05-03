Aykut Kocaman'dan olay sözler! 'Beşiktaş'ın kararı...'

Aykut Kocaman yaptığı açıklamada Beşiktaş'ın sahaya çıkmaması nedeniyle yanıldığını söylerken, Galatasaray ve şampiyonluk yarışı hakkında da konuştu.

İşte Aykut Kocaman'ın yaptığı açıklamalar...

''Güçlü bir karar bu. Bir büyük takımın sahaya çıkmayacağını söylemesi ve gerçekleştirmesi kolay değil. Yanıldım, gelmediler. Bunun sonucunda hakem daha kararını vermedi. Biraz daha bekleyeceğiz. Turu bu şekilde geçmenin benim açımdan hiç sevindirici bir tarafı yok. Tura zaten yakın gözüküyorduk. Her iki tarafın da haklı olduğu yanlar varken, kalan sürenin burada sonuçlanması benim en büyük dileğimdi.''

''Değişen bir şey yok. Giresunspor maçındaki sözlerimin ne olduğunu biliyorum. Beşiktaş maçının ne hale geldiğine bakılırsa, Galatasaray maçındaki hakem hataları bir düşünülürse sözlerimin daha iyi anlaşılacağını düşünüyorum. Giresunspor maçının ardından söylediklerimin arkasındayım. Sadece biraz daha fazla zorluyoruz.''

''Şampiyonluk şansı tamamen rakiplerimizin alacağı sonuçlara bağlı. Rakiplerimizin kaybetmesini bekleyip kazanarak şampiyon olmak hedefimiz.''

''Akhisar maçı ciddi hasa verdi ama sadece Akhisar maçı değildi. Bizim yitirdiğimiz evre 11 haftadaki dağınıklık haliydi. Bu dağınıklık bizi çok etkiledi. Beni, takımı, takım kurgusunu, birçok şeyi etkiledi. 33 puanının 16'sını ilk haftalarda yitirdik. Bu takımın bir adım daha fazlasını yapabileceğini gözlemliyorum.''