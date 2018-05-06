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Aykut Kocaman'dan iddialı açıklamalar: Rakiplerimiz mutlaka puan kaybedecek...

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Süper Lig'de son durumu yorumladı.

06 Mayıs 2018 Pazar 03:04
Aykut Kocaman'dan iddialı açıklamalar: Rakiplerimiz mutlaka puan kaybedecek...

DİRAR YOK, 3 İSİM SINIRDA 

■ SÜPER Lig’de 5 maçlık galibiyet serisi yakalayan ve zirve takibini ısrarla sürdüren F.Bahçe, 32. hafta mücadelesinde Bursaspor’u ağırlıyor. Zirvenin 3 puan gerisindeki Sarı-Lacivertliler, kalan 3 maçını da kazanıp rakiplerinin hata yapmasını bekleyecek. Kanarya’da sakatlığı bulunan Nabil Dirar'ın oynaması beklenmiyor. Teknik direktör Aykut Kocaman, Faslı futbolcunun yerine Alper Potuk’u ilk 11’de oynatacak. Soldado, Skrtel ve İsmail Köybaşı ise sarı kart sınırındaki isimler. 

5’TE 5 GİDEN TEK TAKIM BİZİZ 

■ BİTİME 8 hafta kala camiada ve taraftarlar arasında “Şampiyonluk kaçtı” şeklinde bir umutsuzluk olduğunu hatırlatan Kocaman, futbolcularına şöyle seslendi: “8’de 8’i başarabilecek tek takımın F.Bahçe olduğunu söylemiştim. Şu anda 5’te 5 giden tek takım da biziz… Rakiplerimiz mutlaka puan kaybedecek. Son haftalarda yakalanan ritimden memnunum. Yardımlaşma harika, böyle devam edelim. Bursa engelini de geçersek her şey biraz daha netleşecek” dedi. 

Kaynak:Güneş

Haber Tarihi: 06 Mayıs 2018 Pazar 03:04
  1. Bursa
  2. Aykut Kocaman
  3. Fenerbahçe
  4. Galatasaray
  5. Süper Lig

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