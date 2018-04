Aykut Kocaman'dan çarpıcı açıklamalar! 'Cüneyt Çakır'ın affedemeyeceğim görüntüsü Beşiktaş maçı'

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, 4-1 kazandıkları Kasımpaşa maçının ardından ilginç açıklamalarda bulundu. Kocaman, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalindeki rakipleri Beşiktaş'ın yarıda kalan rövanş maçına çıkacağını iddia etti. Sarı-lacivertli teknik adam, siyah-beyazlıların ortamı yumuşatmak için böyle bir karar aldığını söyledi. Kocaman, "Beşiktaş'ın çıkmaması bana sürpriz olur, Beşiktaş sahaya çıkacak." dedi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Beşiktaş'ın çıkmama kararına uymayacağını söyledi. Hükmen galibiyeti hak eden tarafın kendileri olduğunu kaydeden Kocaman, "Maçı tatil ettiren gerekçelerden biri Şenol Güneş'in yarılması olarak hakem yazmış. Şenol Güneş'in başı saha içinde yarılmadı, artık gerçeklerin söylenmesi lazım. Görüşlerimin arkasındayım, pekiştirerek söylüyorum. Hükmen galibiyet gerekiyorsa, bu tamamen maçı zorlama iptal kararı görüyor. Beşiktaşlı oyuncular hakem kararı almadan giriyorlar, Gökhan Gönül'ün videosu var. Şenol Güneş'in kafası yarılmadan içeri giriyor. Hükmen galibiyet istemesi gereken takım Fenerbahçe. Bu dünyanın içinden biriyim, futbolculuk yaptım, antrenörüm şu an. Sahada bitsin diyorum, bizi yenerler. 10 kişiyken atakları var, biz 10 kişiyken orada 2-1 yaptık. Çıkmama kararı çok kuvvetli. Arkasında durulabilecek zor bir karar, olacağını düşünmüyorum. Beşiktaş'ın sahaya çıkacağını düşünüyorum. Bu bizi yumuşatmaya yönelik, bir kararın uygulaması gibi. Beşiktaş'ın çıkmaması bana sürpriz olur. Bu hissiyatım, bilgiyle konuşmuyorum." dedi.

"2010-11 sezonunda bile bu kadar yorgunluk olmadı"

Zihinsel olarak yıprandığını itiraf eden tecrübeli teknik adam, en zorlu sezonu yaşadığını aktarıp, "2010-11 sezonunda bile bu kadar yorgunluk olmadı. Sadece saha içi olaylardan demiyorum, organizasyonu da katıyorum. Bu sezon bizim adımıza, kendi adıma çok daha yıpratıcı bir sezon oldu. Hala devam ediyor, 3 hafta daha var. Yarı final ve final de olası kupada." ifadelerini kullandı.

"Cüneyt Çakır'ın affedemeyeceğim görüntüsü Beşiktaş maçı"

Aykut Kocaman, Beşiktaş'a ligde 3-1 kaybettikleri maçla ilgili bir hatırlatma yaptı. Cüneyt Çakır'ı affedemediğini dile getiren Kocaman, "Kasımpaşa'ya verilmeyen bir penaltı var. Bize de verilmeyen 3 penaltı var. Gördüm, görmedim anlık oluyor. Cüneyt Çakır'ın affedemeyeceğim görüntüsü Beşiktaş maçı. Net faulu, sarı kartlık faulu vermedi, şu anda ikili averaj sıkıntısı. O sarı kartlık faul bizim ceza sahasımıza geldi ve gol. Cüneyt Çakır kalitesinde bir hakem. Penaltılar anlık olabiliyor, hakemler de insan. Ama o maçtaki pozisyon affedilmeyecek bir pozisyon." dedi.

"Dirar'ın perşembe günü bir kontrolü var"

Kasımpaşa maçını sakatlığı nedeniyle kaçıran Dirar'ın yokluğunu değerlendiren Aykut Kocaman, öğrencisine övgülerde bulundu. Kocaman, "Her oyuncu değerli, Dirar da büyük önem arz ediyor. Takımı öne doğru çok güçlü taşıyor, sprint gücü olan ve koşu kapasitesi olan bir oyuncu. Geri dönebilen bir oyuncu. Josef ve Topal'ın yerini alan oyuncu. Fedakar oyuncu. Ofansif anlamda da elindekini bölüşmeyi seven bir oyuncu tipi." dedi. Dirar'ın ne zaman döneceğini de aktaran tecrübeli hoca, "Dirar'ın perşembe günü bir kontrolü var, belki hafta sonu. Hafta sonu nispeten ihtimaller içinde, çok zorlamayacağım ama deneyeceğim." diye konuştu.

"Şener'in golünde sıkıntı yok"

Fenerbahçe'nin attığı ikinci gol esnasında Şener Özbayraklı'nın şutu nedeniyle rakibin yerde kalmasını yorumlayan Aykut Kocaman, bir sıkıntı görmediğini belirtti. Sarı-lacivertli çalıştırıcı, "Topu kontrol etti, vuruş yaptı. İnsani duygularımla bunu anlayabilecek bir insanım. Oyunun akışını değiştirecek bir durum yok. Kafa kafaya bir çarpışma olur, herkes sezer zaten. Vuruş anında bir oyuncu yatıyor diye yapılırsa daha farklı taraflara gider. Akışta bir problem yoktu." diye konuştu.

Kaynak:Skorer