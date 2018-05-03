Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Aykut Kocaman'dan Beşiktaşlıları öfkelendirecek yorum!

Olaylı derbinin ardından Beşiktaş maça çıkmama kararı almıştı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, "Beşiktaş sahaya çıkmazsa sonuna kadar hak ettiğimiz finali kutlayacağız." dedi.

03 Mayıs 2018 Perşembe 10:58
Aykut Kocaman'dan Beşiktaşlıları öfkelendirecek yorum!

Fenerbahçe'de teknik direktör Aykut Kocaman, Ziraat Türkiye Kupası'nda ertelenen yarı final rövanş maçına her yönüyle hazır.
Habertürk'ün haberine göre; sarı-lacivertlilerin tecrübeli hocası, TFF'nin aldığı, "Karşılaşma kaldığı yerden seyircisiz oynanacak" kararının ardından Beşiktaş yönetiminin yaptığı, "Sahaya çıkmayacağız" açıklamasının hayata geçmeyeceği görüşünü savunmaya devam ediyor. Kocaman bunun için de maç oynanacakmış gibi Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde oyuncularını motive ederken kurmaylarıyla da teknik analizlerin yanı sıra bir durum değerlendirmesi de yaptı.

"HİÇBİR ŞEY BİZİ İLGİLENDİRMEYECEK"

Fenerbahçe'nin tecrübeli hocası maçla ilgili olarak yardımcılarıyla yaptığı konuşmada, "Ben hala maça çıkacaklarını düşünüyorum. Sahaya çıkıp bekleyeceğiz. Biz her zaman sahada kaldık. Çıkarlarsa kalan 30 dakikada istediğimiz skoru alıp finale gideceğiz. Çıkmazlarsa da sonuna kadar hak ettiğimiz finali kutlayacağız. Geri kalan hiçbir şey bizi ilgilendirmeyecek" ifadesini kullandı.

TARAFTARLAR TOPLANIYOR

TFF'nin Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçının kaldığı yerden seyircisiz oynanması yönünde verdiği karar sonrasında Fenerbahçeli taraftarlar harekete geçti. Sarı-lacivertliler sosyal medya aracılığıyla organize oldular ve bugün 20.30'da Ülker Stadı'nın etrafında toplanacaklar. Taraftarlar buradan takıma destek verecekler.

 

Haber Tarihi: 03 Mayıs 2018 Perşembe 10:58
  1. Fenerbahçe
  2. Beşiktaş
  3. Aykut Kocaman

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Diriliş'te Noyan sahnesi diziye damga vurdu!
    1. Diriliş'te Noyan sahnesi diziye damga..
    2. Skandal! 16 öğrenci yemekten zehirlendi
    3. Yıldırım Demirören'den çarpıcı..
    4. Başbakan Yıldırım'dan S&P'nin kararına..
    5. 'İhanet ediyorsun' diyenler..
    6. KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'dan..
    7. Barzani duyurdu: Mutabakat sağlandı
    8. HDP'li isme şok! Hapis cezası onandı
    9. AK Parti'den kritik ittifak ziyareti
    10. Başbakan Yıldırım ayakta alkışlandı
    11. Beşiktaş'tan transfer bombası Mario..
    12. Yahudi-Ermeni şer ittifakı
    13. Ve Bursasporlu futbolcular antrenmana..
    14. Baykal adaylık başvurusunu yaptı!
    15. Aranan terörist erkek arkadaşıyla..
    16. İslam’ın “dördüncü kutsal şehri": Harar
    17. Zoraki nikah tutmaz!
    18. WhatsApp için şok iddia! Yakında..
    19. 500 milyon avroluk Kayseri Şehir..
    20. MEB'den atama müjdesi geldi
    Kosovalı Başbakanın gerçek yüzü: Müslüman değiliz, Türkler de...
    Kosovalı Başbakanın gerçek yüzü: Müslüman değiliz, Türkler de...
    Ertuğrul Bey, Halime Hatun'dan sonra evlendi mi? Ertuğrul Gazi'nin kaç eşi vardı?
    Ertuğrul Bey, Halime Hatun'dan sonra evlendi mi? Ertuğrul Gazi'nin kaç eşi vardı?
    Veriler açıklandı... Avrupa veled-i zina kaynıyor!
    Veriler açıklandı... Avrupa veled-i zina kaynıyor!
    Kılıçdaroğlu'ndan Ali Babacan'a adaylık teklifi!
    Kılıçdaroğlu'ndan Ali Babacan'a adaylık teklifi!
    Cumhurbaşkanı başdanışmanından genel af önerisi!
    Cumhurbaşkanı başdanışmanından genel af önerisi!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Sınırda hareketlilik! Sınırı geçince Yunanistan göz altına aldı
    Sınırda hareketlilik! Sınırı geçince Yunanistan göz altına aldı
    Çin Devlet Radyosu: CHP'nin adayı Aziz Sancar...
    Çin Devlet Radyosu: CHP'nin adayı Aziz Sancar...