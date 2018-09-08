Aykut Kocaman yeni teklifi açıkladı! İşte o sözler
Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra yeniden takım çalıştırıp çalıştırmayacağı merak konusu olan tecrübeli teknik direktör Aykut Kocaman tatilini geçirdiği Yalıkavak'ta önemli açıklamalarda bulundu.08 Eylül 2018 Cumartesi 12:49
"Şu an takım çalıştırmayı düşünmüyorum" diyen Aykut Kocaman“Fenerbahçe ile yollarımı ayırdıktan sonra birçok takımdan teklifler geldi. Ama ben bu sezon takım çalıştırmayı asla düşünmüyorum” ifadelerini kullandı.
Kocaman adının Rizespor başta olmak üzere birçok takımla geçmesi sorusuna ise “Teklif çok ama çalışmayı düşünseydim sezon başı gelen teklifleri değerlendirirdim. Bu sezon takım çalıştırmayacağım” dedi.
(Ajansspor)
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