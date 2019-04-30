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Aykut Kocaman: “Taşeronluk yapmıyoruz”

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, "Galatasaray’ı şampiyonluktan ettik" diyor musunuz?" şeklindeki soruya, "Taşeron değiliz, burası Konyaspor.

30 Nisan 2019 Salı 00:03
Aykut Kocaman: “Taşeronluk yapmıyoruz”

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, "Galatasaray’ı şampiyonluktan ettik" diyor musunuz?" şeklindeki soruya, "Taşeron değiliz, burası Konyaspor. Dolayısıyla taşeronluk yapmıyoruz kimsenin yoluna taş koymak değil işimiz" şeklinde cevap verdi.


Spor Toto Süper Ligin 30. haftasında konuk ettikleri Galatasaray ile golsüz berabere kaldıkları maç sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, güçlü bir takımdan alınan 1 puanın özgüveni yakalama için yardımcı olacağını umduğunu söyledi.


Uzun zamandır maç kazanamadıklarını anımsatan Kocaman, "Buna rağmen halen 5.6’lık pozisyonunu birkaç adım uzandığında, aşağıdaki grubunda birkaç adım uzağında dolaşıyoruz. Bunu çevirmek istiyorduk. Böyle bir dönemde bunu çevirmek için çok zorlu bir rakip var. Bunu yapabilecek durumda gözüküyorduk. Şampiyonluk için büyük avantaj sağlayabilecek rakibimizde bu duygu sporcular için en güçlü etkileşimi sağlayan duygulardan bir tanesi. Son derece kaliteli oyunculara sahip, dolayısıyla maç öncesi sıkıntılıydı. Haftaların getirdiği maç kazanamama özgüven kaybı çok net ortaya çıktı. Galatasaray maçı özgüveni yakalamamız için umarım yardımcı olmuştur. 2 haftadır bu gözüküyor takımımızda” dedi.



"11 haftadır kazanamadan devam etmek kolay değil"


Aykut Kocaman, “Anadolu’da bir takım 11 hafta kazanamaması hoca istifaya davet edilebilir ama size Konyaspor camiasının çok ciddi bir desteği var. Bu durum sizin motivasyonunuzu nasıl etkiliyor” şeklindeki soruya, “Geldiğimiz yer 11 maç kazanamayan bir takım. Benim tahminim Konyaspor’u sevenler, izleyenler, bilenler bunu görüyorlar. 11 haftadır kazanamadan devam etmek çok kolay bir durum değil. Bu işin profesyonelleri bizler için, taraftarlar için yönetimler için. Ama öbür taraftan da bir şey olacak en sonunda” cevabını verdi.



"Taşeronluk yapmıyoruz"


Galatasaray ile oynadıkları maç sonrası Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal’ın açıklamaları hatırlatılarak, “Siz de Galatasaray’ı şampiyonluktan ettik diyor musunuz” şeklindeki soruya Aykut Kocaman, “Taşeronluk yapmıyoruz kimsenin yoluna taş koymak değil işimiz” cevabını verdi.


Kocaman şöyle konuştu:


“Burası Konyaspor. Binlerce yıllık bir şehir ve futbolda da iddialı olmak istiyor. Benimde burada olmamın temel nedenlerinden bir tanesi bu takımı istediği, iddialı olduğu yere doğru götürmeye çalışmak. Birinci adımı ilk dönemde atmıştık ikinci adımında çabalarını yapıyoruz. Sıkıntılı ve kısır bir dönemden geçiyoruz ama bunu çevireceğiz. Dolayısıyla bizim işimiz takımların yoluna taş koymak değil tam tersi kendimize odaklanarak nerelerde hata yaptık onları düzelterek özellikle Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe gibi takımlar karşısında direncimiz artırarak puan alarak biraz daha kendimizin bir adım daha öteye götürecek ana planın taşlarını döşemeye çalışmak. Hiç aklıma bile gelmiyor. Taşeron değiliz, burası Konyaspor. Büyümek isteyen bir takım, büyümek isteyen bir şehir futbolda. Dolayısıyla taşeronluk yapmıyoruz kimsenin yoluna taş koymak gibi.”

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Haber Tarihi: 30 Nisan 2019 Salı 00:03
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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