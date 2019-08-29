Aykut Kocaman, genç sporcularla buluştu





KONYA (AA) - Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman ile futbolcular Selim Ay ve Erdon Daci, Karatay Belediyesinin düzenlediği Karatay Yaz Spor Okulları'nın kapanış programında genç sporcularla bir araya geldi.

Kocaman, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Saraçoğlu Tesisleri'nde düzenlenen Karatay Yaz Spor Okulları'nın kapanış ve sertifika dağıtım programında, Karatay Belediyesinin spora verdiği desteğe teşekkür etti.

Organizasyonun çok yönlü ve faydalı olduğuna işaret eden Kocaman, şöyle konuştu:

"Belediyenin bu faaliyetleri insanlara ulaştırmak, asli görevidir. Spor, gençler için çok önemli ve faydalı bir alan. Burada çocuklar sadece ortak yaşamayı öğrenmiyor aynı zamanda bedenlerini kullanmasını da öğreniyor. Çocuklar, sporla birlikte hareket etme becerisini kazanıyor. Bu olanağı sağlayanlara teşekkür ederim. Bu, Konya ve sporun geneli için de önemlidir. Bu faaliyetlerin gelişimini ve devamını diliyorum."

Selim Ay ise gençlerle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Burada bulunmak heyecan verici. Ben de bu yollardan geçtim. Hatta yan taraftaki 4 nolu sahada, Konyaspor'un seçmelerine gelmiştim. İnşallah burada yetişen çocuklar, bizden daha iyi hedeflere ulaşır." ifadelerini kullandı.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da geleceğin sporcularının yetişmesi için çaba gösterdiklerini bildirdi.

Karatay Yaz Spor Okulları ile çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimine katkı sağlamayı hedeflediklerini anlatan Kılca, "Çocuklar için sporu çok önemsiyoruz. Geleceğimiz çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan uzaklaştırarak, sporu sevdirmek için Karatay Yaz Spor Okulları projemizi hayata geçirdik. Futboldan yüzmeye kadar çok sayıda branştan 6-16 yaş arasındaki bin 500 kişi eğitim aldı. Çocuklarımız, 8 hafta süren eğitimlerde haftada 3 gün boyunca eğitim verildi. " ifadelerini kullandı.

Başarılı sporculara sertifikaları verilen programda Kocaman'ın başlama vuruşu ile futbolcular Selim Ay ile Erdon Daci, çocuklarla kısa süreli maç yaptı.