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Aykut Kocaman Fenerbahçe'den o 2 ismi istiyor!

Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın isteği üzerine Konyaspor, süresiz kadro dışı bırakılan Fenerbahçeli Aatif Chahechouhe ve Nabil Dirar'a talip oldu.

18 Aralık 2018 Salı 21:03
Aykut Kocaman Fenerbahçe'den o 2 ismi istiyor!

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'yi çalıştıran ve şu anda Konyaspor'un başında olan Aykut Kocaman, sarı-lacivertli takımdaki eski öğrencileriyle Konya'da yeniden bir arada olmak istiyor.

Fenerbahçe'de yönetim tarafından süresiz kadro dışı bırakılan Aatif Chahechouhe ve Nabil Dirar'a Konyaspor talip oldu.

Aykut Kocaman Konyaspor'a istiyor

Aykut Kocaman, sarı-lacivertli takımda görev yaparken ilk 11'deki değişilmez isimlerinden olan bu futbolcuları, yeşil-beyazlı takıma transfer etmek istediğini yönetime bildirdi.

Ocak ayında gerçekleşebilir

Bu iki isme ciddi teklifte bulunmak isteyen Konyaspor, girşimlerine şimdiden başladı. Fenerbahçe yönetimiyle yapılacak görüşmelere olumlu geçerse, transferler Ocak ayında gerçekleşecek.

Ersun Yanal'ın kararı bekleniyor

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Ersun Yanal, Aatif Chahechouhe ve Dirar hakkında yönetime bir rapor hazırlayacak. Süresiz kadro dışı bırakılan futbolcular için Yanal'dan af kararı çıkmazsa, transferlerine onay verilecek.

 

Günün Özeti

Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 21:03
  1. Aatif Chahechouhe
  2. Nabil Dirar
  3. Konyaspor
  4. Fenerbahçe
  5. Aykut Kocaman

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