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Aykut Kocaman: “Fenerbahçe maçından sonra ciddi bir enerji kaybımız var”

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Fenerbahçe maçından sonra ciddi bir enerji kayıpları olduğunu söyledi.

16 Mart 2019 Cumartesi 17:31
Aykut Kocaman: “Fenerbahçe maçından sonra ciddi bir enerji kaybımız var”

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Fenerbahçe maçından sonra ciddi bir enerji kayıpları olduğunu söyledi.


Teknik Direktör Kocaman, Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında Rizespor’a 2-0 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu. Aykut Kocaman, Rizespor’un maçı hak ettiğini belirterek, “6 haftalık kazanamama periyodunu çevirme amacıyla başladık içerideki maça. İçeride oynadığımız son 3 maçta kazanamamanın verdiği gerginlik saha içinde gözüküyordu. Maça başlarken de rakibin çok özgüvenli, kazanan takım halinde olması ama bizim de özellikle Fenerbahçe maçından sonra ciddi bir enerji kaybımız var. Toparlanma süreci çok uzun sürdü. Maç öncesi dengeli ve biraz da futbol şansına ihtiyacımız olduğu görülen bir maçtı. Hem Hurtado’nun hem Adis’in en azından maçın belli bir bölümünde oynayacak olması, maçı eğer biraz daha ilerleyen dakikalara taşıyabilirsek becerili oyuncularımızın şansını biraz daha arttırma şansı olacaktı. Maç öncesi bunlar gözüküyordu. Böyle oldu mu? Olmadı. Tam da tersi oldu. Sıkıntılı bir periyodun en sıkıntılı rakibiyle oynarken maçın hemen başında geriye düşünce rakibin ritmi daha da arttı. Devre arasında tamir etmeye çalıştığımız en önemli şey burasıydı. Bunun üzerine bu harika stada yakışmayan zemin, topun akışını bir türlü hızlandıramama hali çünkü geriye düştükten sonra en çok ihtiyaç duyduğumuz şey buydu. Topun yavaşlamasıyla, hata oranının artması sportif anlamda tamamen yıkıma götürdü. Bir türlü istediğimiz ritmi ilk yarıda yakalayamadık. İkinci yarıda gole kadar olan periyotta istediğimiz hale getirdik maçı. Daha fazla oynamaya başladık. Girişimler fazlaydı ancak son haftalardaki bizim kendi hatalarımız, içimizdeki enerji kaybı, öndeki oyuncularımızın ve alternatiflerinin sakatlık ve cezalı problemleriyle karşılaşmasından kaynaklanan sorunlara eklenen çok net bir faulden sonra gelen gol tamamen oyunla ilişkimizi kesti. Bir de Skubic’in atılmasından sonra zaten artık daha az tahribat nasıl olur diye geçirdiğimiz bir maç haline geldi” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 17:31
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