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Aykut Kocaman: Bana bir hain demedikleri kalmıştı...

Fenerbahçe eski teknik direktörlerinden Aykut Kocaman, Ali Koç'un iddialarına karşın yakın çevresine dert yandı.

12 Ekim 2018 Cuma 03:14
Aykut Kocaman: Bana bir hain demedikleri kalmıştı...

Başkan Ali Koç'un yaptığı açıklamalar sonrası tüm gözler Aykut Kocaman'a çevrildi...

Londra'da olan ve cumartesi günü bir açıklama yapması beklenen Kocaman'ın yakın çevresine dert yandığı ve çok çarpıcı ifadeler kullandığı öğrenildi.

İste o sözler: "Ekibimle mesleki gelişim için zaman zaman bilgi alışverişinde bulunuruz. Bunlar, istatistiki bilgiler ve tüm dünyada gelişen antrenman teknikleri üzerinedir... Hatta son Dünya Kupası sırasında takımlarla ilgili de bana data desteği verdiler. Ayrılırken, bir önceki sezonun takım ve futbolcularla ilgili tüm raporların yer aldığı bire bir çalışmamı gittim ellerimle Cocu'ya teslim ettim. Ayrıca Comolli'yle de ayrılığım öncesi görüştüm ve klasörlerce bilgi ve analiz bıraktım. Zaten kendisi de daha sonra bu analizlerin çok değerli olduğunu açıklayıp teşekkür etti. Ben Fenerbahçe'nin gizli bilgilerini ne yapayım? Bugüne kadar birçok şeyle itham edildim... Bana bir hain demedikleri kalmıştı. Sonunda onu da dediler..."

Kaynak:Sabah

Haber Tarihi: 12 Ekim 2018 Cuma 03:14
  1. Aykut Kocaman
  2. Fenerbahçe
  3. Ali Koç

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