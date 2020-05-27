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Aktüel

Aydınlı zeybeklerden, "Evde Kal Türkiye" çağrısı

Yeniakit Publisher
2020-05-27 16:28:49 -
Aydınlı zeybeklerden, "Evde Kal Türkiye" çağrısı

AYDIN (AA) - Merkezi Aydın'da bulunan Ege Zeybekleri Anma ve Yaşatma Derneği üyeleri, evde zeybek oynayarak, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı yapılan "Evde kal Türkiye" çağrılarına destek verdi.

Derneğin sosyal medya hesaplarından paylaşılan ve üyelerin evlerinde "Çakal Çökerten Zeybeği" oynadığı video ilgi gördü.

Dernekten yapılan açıklamada, "Karantina günlerinde de kültürümüzden kopmuyoruz. 'Evde kal, zeybeksiz kalma' diyoruz. Biz de evde kal çağrısına uyuyoruz." ifadelerine yer verildi.

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