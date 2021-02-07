Aydınlanma çemberi nedir, ne anlama gelir?

Dünyanın karanlık tarafı Aydınlanma Çemberi olarak nitelendirilir. Dünyanın karanlık tarafı ünlü film serisi Star Wars karakteri Darth Vader ile ilişkilendirilmektedir. Dünyanın karanlık tarafıyla aydınlık tarafını birbirinden ayıran çember hattına Aydınlanma Çemberi denir.

Dünyanın kendi çevresinde dönüşü ve güneş etrafındaki dönüşü sırasından bir tarafı güneş ışıkları ile aydınlanırken diğer tarafı karanlıkta kalır. Dünyanın sürekli hareket halinde olması nedeniyle aydınlanma çemberi de sürekli olarak hareket eder. Aydınlanma çemberi geceyle gündüzün sınırını meydana getirir.

Ekinoks ne demek?

Aydınlanma çemberinin diğer ismi olan Ekinoks olarak da incelenir. Dünyanın ekseni, yörüngesiyle açı yaptığı için aydınlanma çemberi hep kutuplardan geçmemektedir.Dolayısıyla güneş hep aynı yerden doğup aynı yerden batmamaktadır. Her sene 21 Mart ve 23 Eylül günleri güneş ışınları ekvatora dik şekilde gelir. Bunun sonucunda da aydınlanma çemberi kutuplardan geçer. Böylece gece ve gündüz birbirine eşit olur bu duruma da ekinoks denir.