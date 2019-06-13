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Aydın’ın sultanları kadroyu güçlendiriyor

Bu yıl Vestel Venüs Sultanlar Ligi’nde üst sıralarda yer alma planları yapan Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, daha önce anlaşmaya varılan üç oyuncuyla imza töreni düzenledi.

13 Haziran 2019 Perşembe 12:01
Aydın’ın sultanları kadroyu güçlendiriyor

Bu yıl Vestel Venüs Sultanlar Ligi’nde üst sıralarda yer alma planları yapan Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, daha önce anlaşmaya varılan üç oyuncuyla imza töreni düzenledi.


İmza töreninde konuşan kulüp başkanı Polat Bora Mersin, transfer çalışmalarına devam ettiklerini belirterek kadronun tamamlanmak üzere olduğunu söyledi.


Aydın Büyükşehir Belediyesi binasında yapılan törende, Galatasaray’dan transfer edilen libero Bihter Dumanoğlu, Çanakkale Belediyespor’dan transfer edilen pasör çaprazı Semra Özer ve geçen sene kadroda yer alan libero Erçe Su Kasapoğlu ile sözleşme imzalandı.


Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ise, Aydın’ın aultanlarından bu yıl da başarılı sonuçlar beklediklerini söyleyerek takıma başarılar diledi.

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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 12:01
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