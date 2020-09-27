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Aktüel Aydın'ın Çine ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı
Aktüel

Aydın'ın Çine ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı

Yeniakit Publisher
2020-09-27 00:57:25 -
Aydın'ın Çine ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı

AYDIN (AA) - Aydın'ın Çine ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Akçaova Mahallesi Gökbel Barajı yakınlarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu alevler kontrol altına alındı.

Yaklaşık 5 dönümlük alanın etkilendiği yangında soğutma çalışmaları sürüyor.

Öte yandan Aydın'ın Söke ilçesinde makilik ve zeytinlik alanda başlayan yangının da devam ettiği bildirildi.

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