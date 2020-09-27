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Aktüel Aydın'daki orman yangını kontrol altına alındı
Aktüel

Aydın'daki orman yangını kontrol altına alındı

Yeniakit Publisher
2020-09-27 07:16:16 -
Aydın'daki orman yangını kontrol altına alındı

AYDIN (AA) - Aydın'ın Söke ilçesinde makilik ve zeytinlik alanda başlayan, rüzgarın etkisiyle ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

Güllübahçe yolundaki eski atış poligonu yakınlarında makilik bölgede başlayan, rüzgarın etkisiyle zeytinlik alana, oradan da ormana sıçrayan yangınla ekipler saatlerce mücadele etti.

Havanın kararmasından önce İzmir ve Muğla'daki Orman Bölge müdürlüklerine bağlı 6 helikopter, 2 uçak, 30 arazöz, 10 su tankeri ve 4 dozerin yanı sıra Büyükşehir Belediyesi itfaiyesinin müdahale ettiği yangın gece de karadan söndürülmeye çalışıldı.

Yangının kontrol altına alındığı, bölgedeki 90 haneden tahliye edilenlerin de evlerine geri dönmeye başladığı bildirildi.

Dün saat 15.00 sularında başlayan yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılmış, yerleşim yerlerine yakın olması nedeniyle 90 ev tedbir amaçlı boşaltılmıştı.



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