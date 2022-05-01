  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Aydın'da trafik kazası! 6 kişi yaralandı
Aktüel

Aydın'da trafik kazası! 6 kişi yaralandı

Aydın'da meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-05-01 18:36:00 -
Aydın'da trafik kazası! 6 kişi yaralandı

Aydın'da meydana gelen kazada 6 kişinin yaralandığı bildirildi.

Huriye Kuruş'un kullandığı 42 M 6623 plakalı otomobil, Yunus Yerliyurt'un kullandığı 81 ED 656 plakalı otomobil ve Mustafa Yavuz yönetimindeki 09 M 7827 plakalı minibüs, Aydın-Denizli kara yolu Serçeköy mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenden dolayı çarpıştı.

Haber verilmesiyle bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri gönderildi.

Kazada sürücüler ve araçlarda yolcu olarak bulunan 3 kişi yaralandı. 112 Acil Sağlık ekiplerince Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay