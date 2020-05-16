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Aydın'da termometreler 40,2 dereceyi gösterdi

Yeniakit Publisher
2020-05-16 16:32:02 -
Aydın'da termometreler 40,2 dereceyi gösterdi

AYDIN (AA) - Aydın kent merkezinde hava sıcaklığı, son olarak 51 yıl önce mayıs ayında ölçülen en yüksek derece olan 40,2'ye ulaştı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı kentin işlek noktaları olan Atatürk Kent Meydanı ve İstasyon Meydanı'nda, hava sıcaklığının etkisiyle çok az insan görüldü. Dışarıda bulunanlar, park ve gölgeliklerde vakit geçirdi. Gölgede serinlemeye çalışanlardan Önder Erdoğan, sıcaklıkların erken geldiğini ve havanın çok bunaltıcı olduğunu söyledi.

Önemli turizm merkezlerinden Kuşadası ve Didim ilçelerinde ise vatandaşların "evde kal" çağrısına uyduğu görüldü.

Kuşadası'nda normal günde kentin en hareketli noktalarından biri olan İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı'nda sakinlik yaşandı.

Aydın'da kent merkezinde mayıs ayında sıcaklık en son 31 Mayıs 1969'da 40,2 olarak ölçülmüştü.

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