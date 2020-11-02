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Aktüel Aydın'da sokakta cesedi bulunan gencin katil zanlısı tutuklandı
Aktüel

Aydın'da sokakta cesedi bulunan gencin katil zanlısı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-11-02 16:13:08 -
Aydın'da sokakta cesedi bulunan gencin katil zanlısı tutuklandı

AYDIN (AA) - Aydın'ın Didim ilçesinde evinin olduğu sokakta cesedi bulunan gencin öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan arkadaşı tutuklandı.

Akyeniköy Mahallesi'nde dün ölü bulunan Deniz Çınar'ın ölümüne ilişkin İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

Çınar'la son görüşen kişilerin ifadesine başvuran ekipler, maktulün arkadaşı A.Ö'nün üzerindeki kan lekesinden şüphelenerek bu kişiyi gözaltına aldı.

Zanlının ifadesinde, Çınar ile sokakta yürürken tartıştığını, aralarında çıkan tartışma sonrası bıçakla öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi.

İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen A.Ö, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Akyeniköy Mahallesi'nde dün, dedesi ve anneannesiyle yaşayan Deniz Çınar'ı (23) evinin önünde hareketsiz yatarken görenler, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirmişti. Olay yerine gelen ekiplerce yapılan kontrolde, sırtında kesici alet izleri bulunan Çınar'ın hayatını kaybettiği belirlenmişti.

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