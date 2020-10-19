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Aktüel Aydın'da otomobil motosiklete çarptı: 1 ölü
Aktüel

Aydın'da otomobil motosiklete çarptı: 1 ölü

Yeniakit Publisher
2020-10-19 23:59:56 -
Aydın'da otomobil motosiklete çarptı: 1 ölü

AYDIN (AA) - Aydın'nın Germencik ilçesinde otomobilin motosiklete arkadan çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

İzmir’den Aydın istikametine giden M.G. yönetimindeki 35 AID 197 plakalı otomobil, Ortaklar Mahallesi girişinde ışıkları yanmadığı iddia edilen Suriye uyruklu Rahmi El-Hıdır'ın idaresindeki 09 TJ 059 plakalı motosiklete arkadan çarptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından Aydın Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan El-Hıdır, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

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