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Aktüel Aydın'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan kişi ve işletmelere 83 bin 934 lira ceza yazıldı
Aktüel

Aydın'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan kişi ve işletmelere 83 bin 934 lira ceza yazıldı

Yeniakit Publisher
2020-11-28 19:31:21 -
Aydın'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan kişi ve işletmelere 83 bin 934 lira ceza yazıldı

AYDIN (AA) - Aydın'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden kişi ve işletmelere 83 bin 934 lira ceza uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, salgınla mücadele kapsamında umuma açık istirahat ve eğlence yerleri, şehir içi ve şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan araçlar denetlendi.

Denetimlerde bin 487 personel görev yaptı.

Ekipler, tedbirlere uymayan kişi ve işletmelere 83 bin 934 lira ceza yazdı.

Ayrıca, 4 kişi ve bir iş yeri hakkında suç duyurusunda bulunuldu, 37 kişi de öğrenci yurdunda zorunlu izolasyona alındı.


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