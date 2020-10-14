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Aktüel Aydın'da kayıp olarak aranan emekli hemşirenin öldürüldüğü ortaya çıktı
Aktüel

Aydın'da kayıp olarak aranan emekli hemşirenin öldürüldüğü ortaya çıktı

Gözaltına alınan zanlının itirafı üzerine yapılan aramada kadının cesedi bataklıkta bulundu

Yeniakit Publisher
2020-10-14 15:57:38 -
Aydın'da kayıp olarak aranan emekli hemşirenin öldürüldüğü ortaya çıktı

AYDIN (AA) - Aydın'ın Didim ilçesinde 11 Ekim'den bu yana kayıp olarak aranan emekli hemşire Hatice Tusu'nun öldürüldüğü belirlendi.

Alınan bilgiye göre, Hatice Tusu'ndan (50) haber alamayan yakınları, 11 Ekim'de kayıp başvurusunda bulundu.

Soruşturma başlatan ekipler, Tusu ile son görüşen kişinin arkadaşı S.A. olduğunu tespit etti.

Gözaltına alınan S.A, kadını öldürdüğünü ve cesedi Hisar Mahallesi'nde arıtma tesisinin bulunduğu bölgede bataklık alana attığını itiraf etti.

Ekiplerin yaptığı aramada, bataklık alanda cesede ulaşıldı.

Cenaze, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

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