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Aktüel Aydın'da kanser tedavisi gören 4 yaşındaki Hayrunnisa yaşamını yitirdi
Aktüel

Aydın'da kanser tedavisi gören 4 yaşındaki Hayrunnisa yaşamını yitirdi

Yeniakit Publisher
2020-11-15 15:17:40 -
Aydın'da kanser tedavisi gören 4 yaşındaki Hayrunnisa yaşamını yitirdi

AYDIN (AA) - Aydın'da çocukluk çağı kanseri olarak bilinen nöroblastom hastalığı ile mücadele eden ve yardım kampanyalarıyla adını duyuran 4 yaşındaki Hayrunnisa Uzdu, yaşamını yitirdi.

Ata Mahallesinde oturan Nur Mukaddes (30) ve Yasin Uzdu (35) çiftinin iki çocuğundan biri olan Hayrunnisa Uzdu, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ndeki yaşam mücadelesini kaybetti.

Hayrunnisa Uzdu için Kemer Mezarlığı'nda düzenlenen cenaze töreninde anne ve baba, güçlükle ayakta durabildi.

Geçen yıl nöroblastrom tanısı konan, kemoterapiye olumlu yanıt veren ancak hastalığın beyne nüksetmesiyle durumu yeniden ağırlaşan Hayrunnisa için ailesinin başlattığı yardım kampanyasına sanatçı Haluk Levent de destek vermişti.

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