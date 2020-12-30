Aydın'da kamyonete arkadan çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi
AYDIN (AA) - Aydın'ın Çine ilçesinde kamyonete arkadan çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Necip Üstüntaş'ın kullandığı plakasız motosiklet, Karakollar Mahallesi'nde karşı yönden gelen ve tali yola dönmek isteyen Duran Turgut yönetimindeki 09 LG 371 plakalı kamyonete arkadan çarptı.
Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü Üstüntaş ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibince olay yerinde ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Çine Devlet Hastanesine kaldırılan Necip Üstüntaş, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kamyonet sürücü Turgut ise ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.