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Aktüel Aydın'da bir kişinin öldüğü bıçaklı kavgayla ilgili 2 zanlı tutuklandı
Aktüel

Aydın'da bir kişinin öldüğü bıçaklı kavgayla ilgili 2 zanlı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-11-15 22:47:07 -
Aydın'da bir kişinin öldüğü bıçaklı kavgayla ilgili 2 zanlı tutuklandı

AYDIN (AA) - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Olaydan sonra kaçan ve Kuşadası Asayiş Büro Amirliği ekiplerince Pilav Dağı eteklerindeki ormanlık alanda yakalanan şüpheliler A.A. ve B.D, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

İşlemlerinin ardından 2 şüpheli, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

- Olay

Ege Mahallesi Saklıkent sitesinde dün buluşan Fırat Kelemen ve Vade B. ile yanlarına gelen A.A. ve B.D. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıkmış, tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi üzerine B.D. yanında taşıdığı bıçakla Fırat Kelemen ve Vade B'yi yaralamıştı.

Vade B'nin hafif yaralandığı kavgada, boğazından bıçaklanan ve durumu ağır olan 2 çocuk babası Kelemen, kaldırıldığı Kuşadası Devlet Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

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