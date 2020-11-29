Aydın'da anaokulu, ana sınıfları ile uygulama sınıflarında eğitim öğretim uzaktan yapılacak
AYDIN (AA) - Aydın'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında resmi anaokulu ve ana sınıflar ile uygulama sınıflarındaki eğitim öğretim faaliyetlerinin 30 Kasım ile 4 Ocak 2021 tarihleri arasında uzaktan eğitim yoluyla sürdürülmesine karar verildiği bildirildi.
Aydın Valiliğinin sosyal medya hesabında yer alan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararlarına ilişkin bilgilendirme yapıldı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede maske, hijyen ve sosyal mesafenin önemine dikkatin çekildiği açıklamada, "Kovid-19 salgının seyri dikkate alındığında, 30 Kasım ile 4 Ocak 2021 tarihleri arasında ilimiz genelindeki resmi anaokulu ve ana sınıfları ile uygulama sınıflarında eğitim öğretim faaliyetlerinin uzaktan eğitim yoluyla sürdürülmesine oy birliğiyle karar verilmiştir." ifadesine yer verildi.