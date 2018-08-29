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Aydın'da 565 gram doğan Şenay bebek yaşama tutundu

5 aylıkken 565 gram olarak dünyaya gelen bebek,  tedaviyle 40'ıncı gününde bin 500 grama ulaşarak hayata tutundu.

29 Ağustos 2018 Çarşamba 19:22
Aydın'da 565 gram doğan Şenay bebek yaşama tutundu

Aydın'da ilk çocuğuna hamile kalan Gökçen Pektaş, sağlık sorunları  nedeniyle Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi altına  alındı.

Hamileliğinin 5'inci ayında doğum yapan Pektaş'ın 565 gram ağırlığında  bir kızı oldu. Ailesinin Şenay ismini verdiği bebeğin hayata tutunabilmesi için  tedavi süreci başladı.

Sağlık ekibi ve hastane personelinin kilo alarak yaşama bağlanması  için çaba gösterdiği Şenay bebek, 40'ıncı gününde bin 500 grama ulaştı. Bebeğin zorlu mücadeleyi atlatması nedeniyle hastanede kutlama  yapıldı.

Aydın İl Sağlık Müdürü Fevzi Yavuzyılmaz, bebeğin sağlığının günden  güne iyiye gitmesinin çok sevindirici olduğunu belirterek, fedakar  çalışmalarından dolayı hastane personelini tebrik etti.

Bebeğin tedavisinin yeni doğan yoğun bakım servisinde sürdüğünü  aktaran Uzman Doktor Suzan Şahin de zorlu süreci başarıyla geçiren bebeği  "kahraman bebek" olarak adlandırdıklarını dile getirdi.

Bebeğin 565 gram doğmasına rağmen doğum sonrasında 400 grama kadar  gerilediğine dikkat çeken Şahin, şu bilgileri verdi:  "Prematüre bebeğimiz, aşırı düşük doğum ağırlıklı. Çok büyük sorunları  yavaş yavaş, zaman içinde aşabildi. Şu an ünitemizde izlemeye devam ediyoruz.  Normal bebekler, anne karnındaki gelişimleri iyi olması durumunda 2 bin 500  gramın üzerinde doğar. Bin 500 gramın altındaki çocuklara 'çok düşük doğum  ağırlıklı bebek', bin gramın altındakilere ise 'aşırı düşük doğum ağırlıklı  bebek' diyoruz. Bu bebeğimiz gibi bebekler çoğunlukla kaybediliyor. Yaşayanlarda  da ciddi sorunlar görülüyor. Bizim bebeğimiz 565 gram olarak doğdu. O anlamda  sınırda bir bebekti. Bu küçük bir kahraman. Gerçekten bizim için de mucize gibi  bir şey.

Ekip olarak bebeklerimizi kendi çocuklarımız gibi görüyoruz. O anlamda  bebek iyi olunca hep beraber seviniyoruz. Kötüleşince çok ciddi anlamda üzüntü  yaşıyoruz. Bebeğin iyileşmesi, sağlık durumunun iyiye gidiyor olması ailesiyle  birlikte bizi de çok mutlu etti."

Haber Tarihi: 29 Ağustos 2018 Çarşamba 19:22
  1. Aydın
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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