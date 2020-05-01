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Aktüel

Aydın'da 1 yaşındaki çocuğu akrep soktu

Yeniakit Publisher
2020-05-01 02:02:01 -
Aydın'da 1 yaşındaki çocuğu akrep soktu

AYDIN (AA) - Aydın'ın Çine ilçesinde akrebin soktuğu 1 yaşındaki çocuk tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Topçam Mahallesi'nde oturan Sezai ve Gülderen K. çiftinin 1 yaşındaki çocukları Kerem K, uykusunda ağlamaya başladı.

Küçük çocuğun vücudunu kontrol eden anne, oğlunun kolunu akrep soktuğunu gördü.

Ailenin kendi imkanlarıyla Çine Devlet Hastanesine götürdüğü küçük çocuk, burada yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Aydın Kadın Doğum Hastanesine sevk edildi.

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