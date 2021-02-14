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Ekonomi Aydın Sultanhisar’da bu fiyata bu zeytinlik kaçmaz
Ekonomi

Aydın Sultanhisar’da bu fiyata bu zeytinlik kaçmaz

Nazilli (Sulh Hukuk Mahkemesi) 1. Satış Memurluğu, Aydın Sultanhisar ilçesinde bulunan 26.676,92 m2 alana sahip verimli zeytin bahçesini 346.799,26 TL’ye icradan satışa sundu.

Yeniakit Publisher
2021-02-14 12:47:00 - 2021-02-14 12:52:10
Aydın Sultanhisar’da bu fiyata bu zeytinlik kaçmaz

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilanda “Aydın ili, Sultanhisar ilçesi, İncealan Mahallesi, Buğdayalanı mevkii, 132 ada 62 parsel taşınmaz zeytin ve incir bahçesi olarak kayıtlı, kıraç bir taşınmazdır. Kumlu tınlı yapıda toprak özelliğine sahip meyilli bir arazidir, Kapama zeytin bahçesi görünümünde, keşif tarihi itibariyle içerisinde 60 yaşlarında sıra aralı dikili zeytin ağaçları mevcut olup, verim durumlarının iyi olduğu toprak işlemesinin yapıldığı tespit edilmiştir.” denildi.

Açık artırma usulü ile yapılacak satış Nazilli Adliyesi Zemin Kat Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim KİRAZ toplantı salonunda 25.03.2021 günü saat 11.20’de yapılacak. Taşınmaz satılamaması halinde yarı fiyatına 21/04/2021 günü saat 11:20 ikinci satışa çıkacak.

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