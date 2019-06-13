Aydın Büyükşehir Belediyespor'da transfer - Aydın temsilcisi, 3 voleybolcuyla birer yıllık sözleşme imzaladı



AYDIN (AA) - Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde mücadele eden Aydın Büyükşehir Belediyespor, 3 oyuncuyla sözleşme imzaladı. Aydın Büyükşehir Belediyespor Kulübünden yapılan açıklamada, Galatasaray'dan Bihter Dumanoğlu, Çanakkale Belediyespor'dan Semra Özer ve iç transferde de Erçe Su Kasapoğlu ile birer yıllık anlaşma sağlandığı bildirildi. Açıklamada görüşlerine yer verilen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, takımdan bu yıl da başarılı sonuçlar beklediğini belirtti. Kulüp başkanı Polat Bora Mersin ise transfer çalışmalarının devam ettiğini ve kadronun tamamlanmak üzere olduğu kaydetti.



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