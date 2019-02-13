Aydın Büyükşehir Belediyespor'a Sloven rakip
Kadınlar CEV Challenge Kupası'nda adını son 4 takım arasına yazdıran Türk temsilcisinin yarı finaldeki rakibi GEN-I Volley oldu13 Şubat 2019 Çarşamba 21:39
AYDIN (AA) - Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası yarı finalinde Slovenya'nın GEN-I Volley takımı ile karşılaşacak.
Organizasyonda 4'lü final turu ilk maçında deplasmanda İsviçre ekibi Kanti'yi 3-1 mağlup eden GEN-I Volley, bugün konuk ettiği rakibini 3-0 yendi. Bu sonuçla adını yarı finale yazdıran Slovenya temsilcisi, Yunanistan'dan AO Thiras'ı eleyen Aydın Büyükşehir Belediyespor'un rakibi oldu.
İki takım arasında ilk müsabaka 27 Şubat Çarşamba günü Slovenya'nın Nova Gorica kentinde, rövanş ise 6 Mart Çarşamba günü Aydın'da oynanacak.
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