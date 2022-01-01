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Ekonomi Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Akademik Personel alacak
Ekonomi

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Akademik Personel alacak

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre Akademik Personel alınacak.

Yeniakit Publisher
2022-01-01 14:10:00 -
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Akademik Personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre 2 Kasım 2018 tarihli ve 30583 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının  Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik” kapsamında, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi çeşitli birimlerine 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme  ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Yükseltilme ve Atanmalarda Aranan Değerlendirme Ölçütleri ve Puanlama Yönergesine göre aşağıda belirtilen Anabilim Dallarına ve Programlara Öğretim Üyesi alınacak.

GENEL AÇIKLAMALAR

1- İlgililerin 657 sayılı Kanun’un 48.maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.

2- Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

3- Doçent kadrosuna Profesörler, Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına ise Doçent unvanı almış veya Profesör ve Doçent kadrosunda görev yapmakta  olanlar müracaat edemez.

4- Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Yükseltilme ve Atanmalarda Aranan Değerlendirme Ölçütleri ve Puanlama Yönergesine uygun  olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

5- Profesör ve Doçent kadro başvuruları için Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi kadroları için ise ilana çıkılan  birime şahsen müracaat edilmesi gerekmekte olup, posta ile yapılacak başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

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