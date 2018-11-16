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Aydede Sendromu nedir?

Böbrek üstü bezleri çok çalışsa dert, az çalışsa dert!

16 Kasım 2018 Cuma 22:05
Aydede Sendromu nedir?


Kortizol, böbreküstü bezlerinde üretilen bir doğal hormon. Azalırsa dert, çoğalırsa dert.. Beden ve ruhta olumsuz bazı değişimler başlıyor. Stresin de depresyonun da yol arkadaşlarından biri..

Kan basıncının düzenlenmesine, kalp damar sistemi fonksiyonlarının normal tutulmasına, strese cevapta, karbonhidrat, yağ ve proteinlerin enerjiye dönüşümünde yardımcı olan kortizol hormonunun böbrek üstü bezlerinden fazla üretilmesi aydede sendromuna sebep olabilmektedir.

Kortizol hormonu bazı romatizmal hastalıklarda, eklem iltihaplarında, organ nakli yapıldıktan sonra organ reddini engellemek için kullanılan kortizon ilaçlarının etkisiyle yaşanabilmektedir.

Tedavi maksatlı kullanılan kortizonun aydede sendorumuna sebep olabilmesi için uzun süre ve yüksek dozlarda kullanılması gerekmektedir.

Kanınızda kortizol düzeyi uzun süreli olarak yüksek kalınca bir değil birçok şey devreye giriyor.

Rahatlamak için yediğiniz ve “stres savar” sandığımız şekerli, unlu, yağlı, yanmış, kızartılmış besinlerin tüketimi artıyor.

Kilo almamız kolaylaşıyor.

Kan basıncımız yükseliyor, hipertansiyona davetiye çıkıyor.

Kanda şeker düzeyi yükseliyor, şeker hastalığına zemin hazırlanıyor.

Mide ile yemek borusu arasındaki “kapak” mekanizması bozuluyor. Reflü başlıyor. Mide asit üretimi artıyor, gastrit ve benzeri hazım sorunları tetikleniyor.

Kalın bağırsak spazmları başlıyor. Bir süre sonra kronik iltihaplar.. Derken kronik bir yorgunluk, bitkinlik süreci gelişiyor.

Bağışıklık sistemi zayıflıyor. Mikroplara karşı direnciniz düşüyor ve daha sık hastalanmaya başlıyoruz.

“Aydede Yüzü"

Cushing/Moon sendromunun en belirgin belirtisi “aydede yüzü" denilen yüzün kilolu, şiş ve pembe bir görünüm almasıdır. Bu sebeple aydede sendromu denilmektedir. Diğer belirtilerini de sıralayalım:

Anormal kilo alma

Adet düzensizlikleri

Bel çevresinde anormal kalınlaşma başlıyor

Kemiklerde erime ve kaslarda zayıflık

Tansiyon yükselmesi

Sivilcelenme, saç dökülmesi ve tüylenme oluyor

Yorgunluk ve bitkinlik

Omuzlar arasında yağ dokusu artıyor

Kolay moraran zayıf ve narin bir cilt oluşuyor

Damarlar belirginleşiyor

Bel ve diz ağrıları

Tansiyon ve kolesterolün yükselmesi artıyor

Karaciğer yağlanması

Mide ülseri

Bağırsak bozuklukları..

BEYİN FELCİ, KALP KRİZİ

İç organlardaki yağ dağılımını değiştirebilen yüksek oranda kortizol; beyin felci ve kalp krizi riskini artırabilmektedir.

Kortizol hormonu için test ve MR gibi görüntüleme yöntemlerinden faydalanılmaktadır.

Tedavide ilk tercih cerrahi

Aydede sedromunun tedavisi teşhis konulduktan sonra yapılmaktadır. Radyoterapi, kemoterapi ve ilaç tedavisi uygulansa da ilk tercih cerrahi yöntemle rahatsızlığa neden olan adenomun çıkarılmasıdır. Cerrahi yönteme uygun olmayan hastalarda diğer yöntemler tercih edilebilmektedir.

“AYDEDE YÜZÜ" SENDROMUNA YAKALANMAK İÇİN BUNLARI TIKINMAYA DEVAM ETMEK GEREKİYOR

Haber Tarihi: 16 Kasım 2018 Cuma 22:05
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