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Aktüel AYBÜ akademisyenleri ve öğrencilerinden "İstiklal Marşı Yılı"na özel etkinlik
Aktüel

AYBÜ akademisyenleri ve öğrencilerinden "İstiklal Marşı Yılı"na özel etkinlik

Yeniakit Publisher
2021-01-05 09:18:44 -
AYBÜ akademisyenleri ve öğrencilerinden "İstiklal Marşı Yılı"na özel etkinlik

ANKARA (AA) - Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ), "İstiklal Marşı Yılı" dolayısıyla sosyal medya üzerinden "41 Mısra Döngüsü" etkinliği düzenledi.

AYBÜ Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi (AYBUZEM) öncülüğünde, Rektör İbrahim Aydınlı ile 40 akademisyen, öğrenciler ve üniversite personeli, sosyal medya üzerinden İstiklal Marşı'nın birer dizesini okudu.

İstiklal Marşı'nın dize sayısı nedeniyle "41 Mısra Döngüsü" ismi verilen etkinlik kapsamında marşı okuyan akademisyenler, öğrenciler ve üniversite personeli, bu anları sosyal medyadan paylaştı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda, 2021 yılı "İstiklal Marşı Yılı" olarak ilan edilmişti.

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