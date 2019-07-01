Aybars Hünalp’in acı günü Spor basınının önemli isimlerinden, TSYD eski yöneticisi ve futbolmedya yazarı Aybars Hünalp’in annesi Berna Hünalp 84 yaşında hayatını kaybetti.

Spor basınının önemli isimlerinden, TSYD eski yöneticisi ve futbolmedya yazarı Aybars Hünalp’in annesi Berna Hünalp 84 yaşında hayatını kaybetti.

Eski şair- gazeteci- yazar merhum Ayhan Hünalp’in de eşi olan Berna Hünalp’in cenazesi çarşamba günü Kuzguncuk Camii’nde kılınacak öğle namazına müteakip Nakkaştepe Mezarlığındaki aile kabristanlığında toprağa verilecek.

İhlas Haber Ajansı Spor Servisi olarak Aybars Hünalp’e baş sağlığı dileriz.

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