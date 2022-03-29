Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’ne mahya asıldı
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin minareleri, “La İlahe İllallah” yazılı mahyayla süslendi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı Cuma namazıyla 24 Temmuz 2020 yılında ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Camii, Ramazan ayına sayılı günler “La İlahe İllallah (Kelime-i Tevhid)” yazılı mahyayla süslendi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, mahya ustası Kahraman Yıldız ile ekibinin Ayasofya-i Kebir Camii’ndeki mahya hazırlıklarını gösteren videoyu paylaştı. Yerlikaya, “Mahyamız bu Ramazan ayında da İstanbul’umuzu ve gönüllerimizi aydınlatacak” dedi.
Kâbe’nin örtüsüne ramazan bakımı
Hafta sonu başlayacak Ramazan ayına hazırlık olarak Mekke’deki Mescid-i Haram’da yer alan Kâbe’nin örtüsünde bakım onarım yapıldığı bildirildi. Açıklamaya göre, Ramazan ayı hazırlıkları kapsamında Kâbe’nin örtüsü temizlendi ve bağları yeniden güçlendirildi.