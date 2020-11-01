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Aktüel Ayasofya Camii’nde hatim duası yapıldı
Aktüel

Ayasofya Camii’nde hatim duası yapıldı

Tokat Konfederasyonu’nca (TOKKON), sabah namazı sonrası Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla hatim duası yapıldı ve Azerbaycan için dualar edildi.

Yeniakit Publisher
2020-11-01 11:06:00 -
Ayasofya Camii’nde hatim duası yapıldı

İstanbul Müftü Yardımcısı Ömer Erden’in de katıldığı hatim duasının ardından grup üyeleri, cami önünde toplandı. Burada basın açıklaması yapan Tokat Konfederasyonu Başkanı Ahmet Yılmaz, Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla başlattıkları hatmi şerif kampanyası kapsamında toplam 2 bin hatim okuduklarını söyledi. Ahmet Yılmaz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un İslam karşıtı açıklamalarına da tepki gösterdi ve kınadı. İslam Peygamberi Hazreti Muhammed’i hedef alan karikatürlerin, Fransa’da devlet kurumlarının binalarında gösterimde olmasının bir tür provokasyon olduğunu dile getiren Yılmaz, “Irkçılığın ve İslam düşmanlığının Avrupa’da devlet politikası haline gelmesinden derin endişe duyuyoruz. Tüm Tokatlılar olarak Peygamber Efendimiz’e yönelik çizilen alçakça karikatürleri şiddetli bir şekilde kınıyoruz” dedi. Dağlık Karabağ’ın işgal altından kurtulması ve Azerbaycan’ın toprak bütünlüğünün sağlanması için de dua ettiklerini anlatan Yılmaz, Azerbaycan halkının yanında olduklarını bildirdi.

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