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Ayakkabı üzerindeki lekeler...

Ayakkabı üzerindeki lekelerin nasıl çıkacağını sizler için derledik...

11 Eylül 2018 Salı 15:00
Ayakkabı üzerindeki lekeler...

Su lekesi ise: Boyamadan önce vazelin sürün.

Küf lekesi ise: Bir beze gliserin sürerek lekeleri silin.

Spor ayakkabılarda: Benzine batırılmış, eski diş fırçasıyla temizleyin.

Açık renk ayakkabılarda : Üzerindeki lekeler benzine batırılmış bir bezle silinirse yok olurlar.

Koyu renk ayakkabılarda: Üzerlerindeki lekeleri alkole batırılmış bezle temizleyin. Lekeler yok olacağı gibi ayakkabılarınız pırıl pırıl gözükecektir.

Vernikli ayakkabılarda: Süt ve limon suyu en tesirli temizlik maddesidir.

Süet ayakkabılarda: Süet ayakkabıların dökülen tüylerini kabartmak için onları, su buharına tutun. Sakın ıslakken fırçalamayın. İyice kuruyunca tel fırçayla fırçalayın.

Rugan ayakkabılarda: Çatlamalarını önlemek için zeytinyağı veya vazelin sürün. Sıcaklık çatlamalarına sebep olacağı için serin yerde saklayın.

Kahverengi ayakkabılarda: Rengini değiştirip siyaha boyamak isterseniz önce çiğ patatesle ovalayın sonra siyah cila sürün.

 

Haber Tarihi: 11 Eylül 2018 Salı 15:00
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