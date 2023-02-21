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Gündem Ayakkabı tabanında uyuşturucuyla yakalanan şahıs tutuklandı
Gündem

Ayakkabı tabanında uyuşturucuyla yakalanan şahıs tutuklandı

Samsun'da kargo ile gönderilen spor ayakkabılarının tabanına gizlenmiş halde ele geçen 1 kilo 450 gram metamfetaminle ilgili gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2023-02-21 15:44:00 -
Ayakkabı tabanında uyuşturucuyla yakalanan şahıs tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışma başlatan Canik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, alınan istihbari bilgiler doğrultusunda Samsun'a bir kargo firması aracılığıyla ayakkabı kutusu içerisinde uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağını öğrendi. Jandarma ekipleri kargo firmasını fiziki takibe aldı.

Yapılan takip sonucu E.A. adlı şahıs, kargo firmasından bahse konu ayakkabı kutularını teslim aldığı sırada gözaltına alındı.

Kutular içerisinden çıkan 4 adet spor ayakkabısını inceleyen jandarma ekipleri, ayakkabıların taban kısmına zulalanmış şekilde 1 kilo 450 gram metamfetamin ele geçirdi.

Gözaltına alınan E.A. "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren E.A., tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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