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Ayakkabı ihracatında 1 milyar dolar planı

Türkiye Umum Ayakkabıcılar Federasyonu Başkanı Aydan, ayakkabı ihracatını bu yıl sonu itibarıyla 1 milyar dolara çıkarmayı  amaçladıklarını bildirdi.

16 Ekim 2018 Salı 22:25
Ayakkabı ihracatında 1 milyar dolar planı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde Ödemiş Ayakkabıcılar ve Deri İşleri ile  Uğraşanlar Odası Başkanı Mustafa Köksoy ve ayakkabıcı esnafı ziyaret eden Aydan,  Ödemiş Yıldız Kent Arşivi ve Müzesi'nde bulunan ayakkabı bölümünü gezdi. 

Aydan, ziyaret sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, esnafı ziyaret  ederek sorunlarını dinlendiğini belirtti.

Türkiye'de ayakkabı sektörünün önemli bir potansiyeli bulunduğunu  anlatan Aydan, sorunların çözümü için çabalayacaklarını kaydetti.

Aydan, ayakkabı ihracatının, İthalatta Korunma Önlemleri  Yönetmeliğinden sonra artış gösterdiğine dikkati çekerek, memnun edici rakamlara  ulaştıklarını bildirdi. 

Bu yıl temmuz ayına kadar 569 milyon dolarlık ihracat  gerçekleştirdiklerini aktaran Aydan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Amacımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dış ticarete  verdiği destekle, bu yıl sonu itibarıyla ihracatımızı 800 milyon ya da 1 milyar  dolara çekmek. Bugünkü ziyaretlerle sektörümüze, ayakkabıcı camiamıza destek  olmak istiyoruz. Sorunları yerinde dinliyoruz. Çözümlerini yapabiliyorsak ne  mutlu bize."

Haber Tarihi: 16 Ekim 2018 Salı 22:25
  1. İzmir
  2. Ayakkabı

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