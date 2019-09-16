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Ayak yanması nasıl geçer? Ayak yanması için hangi doktora gidilmeli?

Ayakta oluşan yanma ve karıncalanma hissi yeterince can sıkıcıdır. Evde yapacağınız bir uygulamayla bunun üstesinden gelmek mümkün. Peki ama ayak yanması nasıl geçer? Ayak yanması için hangi doktora gidilmelidir? İşte detaylar...

16 Eylül 2019 Pazartesi 08:26
Ayak yanması nasıl geçer? Ayak yanması için hangi doktora gidilmeli?

Ayakta oluşan yanma ve karıncalanma hissi yeterince can sıkıcıdır. Evde yapacağınız bir uygulamayla bunun üstesinden gelmek mümkün. Peki ama ayak yanması nasıl geçer? Ayak yanması için hangi doktora gidilmelidir? İşte detaylar...

Ayakların tabanlarında oluşan yanma hissinin birçok sebebi olabilir. Ayaklarda yanma ve ateş, her insanın hayatında bir kere de olsa karşılaştığı, yaygın görülen bir durumdur. Bu rahatsız his aşırı fiziksel egzersiz, yaralanma gibi durumların sonucunda oluşabilir ya da sinir sisteminde meydana gelen değişikliklerin bir göstergesi olabilir.

Ayak yanması nasıl geçer?

B12 vitamini eksikliğinde ayak altı yanması problemi gözlenebildiği için B12 vitamini takviyesi bu problemin giderilmesinde etkili olmaktadır. Bu nedenle B12 vitamini yönünden zengin gıdalarla beslenmek gerekir. 

Bunların yanı sıra; sık sık ayak temizliği yapılmalı, ayaklar sein tutulmalı ve ayak için tabanlık kullanılmalıdır.

Ayak yanması için hangi doktora gidilmelidir?

Ayak yanması şikayeti için öncelikle bir genel dahiliye ye başvurmak ve orada değerlendirildikten sonra gerekirse başka bölümlere yönlendirilmek uygun olabilir

Papatya maskesi

Rahatlatıcı ve sakinleştirici özellikleriyle bilinen papatya yağı esansı, ayak yanması hissini hafifletmeye yarayan terapötik bir üründür.

İçeriğinde bulunan bileşikler sayesinde, uygulandığı bölgedeki kan dolaşımını düzenler ve enflamasyon oluşumunu önlemeye yardımcı olur.

Malzemeler

  • 2 yemek kaşığı papatya yağı esansı 
  • 1 çay kaşığı zeytinyağı 
  • 1-2 damla hindistan cevizi yağı

Papatya yağı esansını bir çay kaşığı zeytinyağı ile karıştırın.

Karışımı 5-10 dakika boyunca masaj yardımıyla ayağınıza uygulayın.

Gerekli gördüğünüz durumlarda uygulamayı günde iki kez tekrarlayabilirsiniz.

 

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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 08:26
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  12. ayak altı yanması ve ağrısı
  13. ayak yanması neyin belirtisi
  14. Ayak yanması için hangi doktora gidilmelidir?

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