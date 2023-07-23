Ayak numarasıyla yaşam süresi arasında bağlantı keşfedildi! En uzun ömre sahip ayak numarası açıklandı

36-37-38-39-40-41-42-43 numaralı ayağı olanlar dikkat! Cambridge Üniversitesi tarafından yapılan son araştırmada, ayak numarasının insan ömrü üzerindeki etkileri incelendi ve ilginç sonuçlar ortaya çıktı.

Araştırma sonuçlarına göre, 38 numara ayağa sahip kadınların diğerlerine göre daha uzun yaşadığı tespit edildi. Araştırmada, farklı yaş gruplarından büyük bir katılımcı grubu üzerinde detaylı analizler yapıldı. Katılımcıların ayak numaraları ile yaşam süreleri arasındaki ilişki incelenerek veriler değerlendirildi.

Elde edilen sonuçlar şaşırtıcıydı. İşte detaylar... Ayak ölçüsü ile yaşam süresi arasında ilginç bağlantı! Hangi ayak ölçüsü daha uzun yaşamı işaret ediyor, hangisi erken ölüm riski taşıyor ortaya çıktı. Yapılan deney, iki yıl boyunca sürdü ve elde edilen bulgular şunlar oldu: 38 beden ayak ölçüsüne sahip kadınlar daha uzun yaşama eğilimlidir - 88 ila 90 yaşlarına kadar. Ancak, 35 ve 42 beden arasına sahip olanlar tam tersine erken ölüm riski taşırlar. Bu gruptaki kadınların çoğu genellikle 65 yaşından önce yaşamlarını yitirdiği tespit edilmiştir.