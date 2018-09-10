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Ayak bakımı için yapmanız gerekenler

Kuruyan ve çatlayan ayaklar çoğu insanın ortak sorunu. Peki, ayakları yumuşatmak için neler yapmak gerekir?

10 Eylül 2018 Pazartesi 17:30
Ayak bakımı için yapmanız gerekenler

AYAKLARI YUMUŞATMAK İÇİN KARBONAT KÜRÜ

Ayakları yumuşatmak için karbonat kürünü deneyebilirsiniz. Oldukça etkili olan bu yöntem ayaklarınızı yumuşattığı gibi topuk yumuşatma içinde kullanılıyor.

Ilık su içerisine iki yemek kaşığı karbonat koyun.

Ayaklarınızı tam 30 dakika bu suyun içerisinde tutun.

Çok daha etkili ve maksimum fayda almak istiyorsanız bu suyun içerisine banyo tuzu da ilave edebilirsiniz.

Düzenli olarak bunu tekrarlarsanız ayaklarınız yumuşacık olacaktır.

Aynı zamanda bu yöntem topuk yumuşatma içinde kullanılır.

MUZ İLE AYAK YUMUŞATMA KREMİ

Muz ile bir ayak yumuşatma kremi yapılabilir. Bir çok tedavi yöntemi için kullanılan muz, çatlamış ayaklar için süper bir güce sahiptir.

Bir adet muzu miksere atın ve püre haline getirin.

Ayaklarınıza eşit miktarda bu muzu sürün.

Yaklaşık 10 dakika bekledikten sonra ılık su ile ayaklarınızı yıkayın.

Bunu haftada bir kaç kez tekrar edebilirsiniz.

AYAK BANYOSU

Ilık suya bir avuç tuz atıp karıştırın.

Ayaklarınızı 10 dakika boyunca bu karışımın içerisinde tutun.

İşiniz bittiğinde ayaklarınızı durulayıp kurumaya bırakın.

Ayaklarınız tamamen kuruduktan sonra iyi bir nemlendirici sürün.

ZEYTİNYAĞI İLE AYAK TABANI YUMUŞATMA

Bazen ayaklarınızı yere bastığınızda ayak tabanında bir acı hissedersiniz. İşte bu acı ayaklarınızın kuruduğuna ve nemlendirilmeye ihtiyacı olduğunu gösterir.

Zeytinyağı özellikle kuru ciltler için harika bir nemlendirici görevi görür. Ayaklarınızı nemlendirmek ve zeytinyağı ile ayak tabanı yumuşatma için zeytinyağı iyi bir seçenektir.

En kolay yöntem, bir parça pamuğa zeytinyağı damlatmak ve etkilenen bölgeye sürmektir.

Ayak tabanına sürerken dairesel hareket ile masaj yapmak en iyisidir.

Maksimum yarar sağlamak için gece sürün ve ertesi sabah durulayın.

 

 

Haber Tarihi: 10 Eylül 2018 Pazartesi 17:30
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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