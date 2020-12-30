Elazığ’da yaşanan doğa olayında beyaz halka olarak ifade edilen “Ay halkası” görenleri endişelendirdi. Oldukça nadir görülen, Ay halesi nedir, neden oluşur? Uzmanların yaptığı açıklamalara göre, bu durum güneş ve ay çevresinde, bazen de diğer güçlü ışık kaynaklarının çevresinde görünmektedir. Bu durumun birçok türü bulunmaktadır. Esas olarak beş ila on kilometre yükseklikte üst troposferdeki sirrus bulutlarında bulunan buz kristallerinden kaynaklanmaktadır.

Geçtiğimiz günlerde Elazığ’da yaşayan insanlar güzel bir doğa olayına şahit oldu. 27 Aralık 2020 tarihinde mavi gökyüzü, bir halka ile çevrili ayı aydınlattı. Bu parıltı buz kristalleri olarak bilinir. Söz konusu durum soğuk günlerde görülmektedir.

27 Aralık tarihinde Elazığ'da meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki depremden sonra gökyüzünde oluşan Ay halkası (Ay halesi) vatandaşları endişelendirdi.

Söz konusu doğa olayının Kayseri, Adana, Van, Diyarbakır, Siirt, Adıyaman’da da görüldüğü duyuruldu.

Ay halkası nedir, nasıl oluşur?

Ay’ı kuşatan esrarengiz çemberin nedeni, mevsimsel olarak gökyüzünde oluşan buz kristalleri olmaktadır. Yükseklerdeki buz kristallerinin altıgen formu, ışığın halka biçiminde odaklanmasını sağlar. Ay’dan farklı açılarla gelen ışıklar buz kristallerine ulaştıktan sonra, kırılarak dairesel halkalar meydana getirir.

Buz kristallerinin tümünün aynı biçimde oluşu, oluşan halkaları tamamlayarak Ay’ın etrafında dairesel bir görüntüye neden olmaktadır. Söz konusu doğa olayı, bilimsel olarak ‘Ay Halesi’ olarak adlandırılmaktadır. Bu olayın yılda birkaç kez olabileceği söyleniyor.