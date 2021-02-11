Adanalı balıkçıların ağlarına ay balığı takıldı. Avlamak için tekneyle Karataş Limanından denize açılan balıkçıların ağına, Akdeniz'de nadir görülen ve bilimsel adı "mola mola" olan ay balığı takıldı. Balıkçılar, yaklaşık 250 kilogram ağırlığındaki ay balığını ağdan kurtarıp denize bıraktı.

Ay balığı nedir? Ay balığı nerede yaşar?

Güneş balığı, ay balığı ve mola mola olarak bilinen balık Molidae familyasına ait bir türdür. Lezzetsiz olduğu ve eti koktuğu için ay balığının ticari bir değeri yoktur. Ay balıkları özellikle Asya'nın, Afrika'nın ve Avustralya'nın ılık denizlerinde bulunurlar ve 1000 metre derinliğe kadar dalabilirler. Yaz zamanında yoğunlukla Akdeniz'de de görülebilirler. Türkiye'de Ege ve Marmara denizinde nadirende olsa görülmektedir.