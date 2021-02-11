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Yaşam Ay balığı nedir? Ay balığı nerede yaşar?
Yaşam

Ay balığı nedir? Ay balığı nerede yaşar?

Ay balığı Akdeniz'de var mı? Son günlerde Akdeniz açıklarında balıkçıları nesli tüketmek üzere olan türlerle sık sık karşılaşmaya başladı. Son olarak adanalı balıkçıların ağlarına ay balığı takıldı. Ay balığı, güneş balığı ve mola mola isimleriyle bilinen yaklaşık 250 kiloluk balık denize bırakıldı. Peki, ay balığı nedir?

Yeniakit Publisher
2021-02-11 09:39:00 -
Ay balığı nedir? Ay balığı nerede yaşar?

Adanalı balıkçıların ağlarına ay balığı takıldı. Avlamak için tekneyle Karataş Limanından denize açılan balıkçıların ağına, Akdeniz'de nadir görülen ve bilimsel adı "mola mola" olan ay balığı takıldı. Balıkçılar, yaklaşık 250 kilogram ağırlığındaki ay balığını ağdan kurtarıp denize bıraktı.

Ay balığı nedir? Ay balığı nerede yaşar?

Güneş balığı, ay balığı ve mola mola olarak bilinen balık Molidae familyasına ait bir türdür. Lezzetsiz olduğu ve eti koktuğu için ay balığının ticari bir değeri yoktur. Ay balıkları özellikle Asya'nın, Afrika'nın ve Avustralya'nın ılık denizlerinde bulunurlar ve 1000 metre derinliğe kadar dalabilirler. Yaz zamanında yoğunlukla Akdeniz'de de görülebilirler. Türkiye'de Ege ve Marmara denizinde nadirende olsa görülmektedir.

 

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