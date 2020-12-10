Avusturalyalı Büyükelçi, Afganistan soruşturmasını Avusturalya makamlarının yapmasını istedi

AMSTERDAM (AA) – Avusturalya'nın Hollanda Büyükelçisi Matthew Neuhaus, Avustralyalı askerlerin Afganistan'da savaş suçu işlediğine dair iddiaların Avusturalya askeri ve adli makamlarınca soruşturması gerektiğini belirtti.



Büyükelçi Neuhaus, Amsterdam Yunus Emre Enstitüsünün ev sahipliğinde düzenlenen "Çeşitlilikte Birlik" temalı fotoğraf sergisi açılışına katıldı.



Burada AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Büyükelçi Neuhaus, Avustralyalı askerlerin Afganistan'da savaş suçu işlediğine dair iddiaların Avusturalya askeri ve adli makamlarınca soruşturması gerektiğini ifade etti.

Neuhaus, amaçlarının, bu olayı ilk olarak Avustralya askeri ve adli makamlarınca soruşturmak olduğunu belirtti.

Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) kurucu anlaşması olan Roma Statüsü'nün, bu tür soruşturmalar için öncelikle iç hukuk yoluna gidilmesini istediğini belirten Neuhaus, "Hem Uluslararası Ceza Mahkemesi hem Avustralya, soruşturmayı Avustralya makamlarının yapmasını istiyor." dedi.

Büyükelçi Neuhaus, ülkeler gerekli soruşturmayı yapamadığında UCM'nin "tamamlayıcı yargı yetkisi" gereği devreye girebileceğini belirterek, "Mahkeme ile iş birliği halindeyiz." ifadesini kullandı.

- Avustralyalı askerlerin Afganistan'da savaş suçu işlediği iddiası

Avustralya Savunma Kuvvetleri'nin, Afgan sivilleri yasa dışı olarak öldürüldüğünü belgeleyen rapor yayımlanmıştı.

Raporda, Afganistan'daki kurbanların ailelerine tazminat ödemesi gerektiği kaydedilmişti.

Avustralya Genelkurmay Başkanı General Angus Campbell, Avustralyalı 25 askerin ya suçları işlediğine ya da en azından ciddi suçlara karıştığına dair raporda "inandırıcı bilgiler" olduğunu belirterek, "Afganistan halkından, Avustralya Savunma Kuvvetleri (ADF) adına, Avustralya askerlerinin herhangi bir suçu için içtenlikle ve kayıtsız şartsız özür dilerim." demişti.

Avustralya’nın, ABD ve diğer müttefikleriyle devam eden barışı koruma çabalarının bir parçası olarak Afganistan'da yaklaşık 400 askeri bulunuyor.

Merkezi Hollanda'nın Lahey kentinde bulunan Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Fatou Bensouda, Afganistan savaşı sırasında işlendiği iddia edilen muhtemel savaş suçları ve insanlığa karşı suçlarla ilgili Mahkemeden soruşturma talebinde bulunmuştu.







