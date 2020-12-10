  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Avusturalyalı Büyükelçi, Afganistan soruşturmasını Avusturalya makamlarının yapmasını istedi
Aktüel

Avusturalyalı Büyükelçi, Afganistan soruşturmasını Avusturalya makamlarının yapmasını istedi

Yeniakit Publisher
2020-12-10 20:48:01 -
Avusturalyalı Büyükelçi, Afganistan soruşturmasını Avusturalya makamlarının yapmasını istedi

AMSTERDAM (AA) – Avusturalya'nın Hollanda Büyükelçisi Matthew Neuhaus, Avustralyalı askerlerin Afganistan'da savaş suçu işlediğine dair iddiaların Avusturalya askeri ve adli makamlarınca soruşturması gerektiğini belirtti.

Büyükelçi Neuhaus, Amsterdam Yunus Emre Enstitüsünün ev sahipliğinde düzenlenen "Çeşitlilikte Birlik" temalı fotoğraf sergisi açılışına katıldı.

Burada AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Büyükelçi Neuhaus, Avustralyalı askerlerin Afganistan'da savaş suçu işlediğine dair iddiaların Avusturalya askeri ve adli makamlarınca soruşturması gerektiğini ifade etti.

Neuhaus, amaçlarının, bu olayı ilk olarak Avustralya askeri ve adli makamlarınca soruşturmak olduğunu belirtti.

Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) kurucu anlaşması olan Roma Statüsü'nün, bu tür soruşturmalar için öncelikle iç hukuk yoluna gidilmesini istediğini belirten Neuhaus, "Hem Uluslararası Ceza Mahkemesi hem Avustralya, soruşturmayı Avustralya makamlarının yapmasını istiyor." dedi.

Büyükelçi Neuhaus, ülkeler gerekli soruşturmayı yapamadığında UCM'nin "tamamlayıcı yargı yetkisi" gereği devreye girebileceğini belirterek, "Mahkeme ile iş birliği halindeyiz." ifadesini kullandı.

- Avustralyalı askerlerin Afganistan'da savaş suçu işlediği iddiası

Avustralya Savunma Kuvvetleri'nin, Afgan sivilleri yasa dışı olarak öldürüldüğünü belgeleyen rapor yayımlanmıştı.

Raporda, Afganistan'daki kurbanların ailelerine tazminat ödemesi gerektiği kaydedilmişti.

Avustralya Genelkurmay Başkanı General Angus Campbell, Avustralyalı 25 askerin ya suçları işlediğine ya da en azından ciddi suçlara karıştığına dair raporda "inandırıcı bilgiler" olduğunu belirterek, "Afganistan halkından, Avustralya Savunma Kuvvetleri (ADF) adına, Avustralya askerlerinin herhangi bir suçu için içtenlikle ve kayıtsız şartsız özür dilerim." demişti.

Avustralya’nın, ABD ve diğer müttefikleriyle devam eden barışı koruma çabalarının bir parçası olarak Afganistan'da yaklaşık 400 askeri bulunuyor.

Merkezi Hollanda'nın Lahey kentinde bulunan Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Fatou Bensouda, Afganistan savaşı sırasında işlendiği iddia edilen muhtemel savaş suçları ve insanlığa karşı suçlarla ilgili Mahkemeden soruşturma talebinde bulunmuştu.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD'yi endişelendiren hamleler peş peşe geliyor! Doların sonunu getirebilir
Ekonomi

ABD'yi endişelendiren hamleler peş peşe geliyor! Doların sonunu getirebilir

Merkez Bankalarının dijital para hamleleri hızlanıyor. Özellikle Bitcoin, rezerv para birimindeki 100 yılına giren doların dünya piyasaların..
İtalya'dan olay açıklama: Türkiye ile ortaklık kuracağız
Dünya

İtalya'dan olay açıklama: Türkiye ile ortaklık kuracağız

İtalya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Luigi Di Maio, Türkiye ile çeşitli ortaklık kurma hedeflerinin olduğunu söyledi...
Ödül almak için illa solcu mu olmak lazım? Payitaht Abdülhamid oyuncusunun sözleri İlyas Salman'ı hoplattı
Medya

Ödül almak için illa solcu mu olmak lazım? Payitaht Abdülhamid oyuncusunun sözleri İlyas Salman'ı hoplattı

TRT'nin izlenme rekorları kıran Payitaht Abdülhamid dizisinin oyuncusu Hakan Boyav, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Boyav, Türkiye'de ödül al..
Satılık 2018 model Fiat Fiorino
Satılık 2018 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay