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Aktüel Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi Innes-Brown'dan Türk sağlık sistemine övgü
Aktüel

Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi Innes-Brown'dan Türk sağlık sistemine övgü

Yeniakit Publisher
2020-12-30 17:24:28 -
Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi Innes-Brown'dan Türk sağlık sistemine övgü

ANKARA (AA) - Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi Marc Innes-Brown, rutin sağlık kontrolleri nedeniyle bulunduğu Ankara Üniversitesi Hastanesi ekibine uygulanan tedavi için teşekkür ederek, "Türkiye'nin harikulade sağlık çalışanları ve tesisleri var." değerlendirmesinde bulundu.

Büyükelçi Innes-Brown, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Dr. Akyürek ve Ankara Üniversitesi Hastanesindeki harika ekibine mükemmel tedavileri için teşekkür ediyorum. Türkiye'nin harikulade sağlık çalışanları ve tesisleri var." ifadesini kullandı.

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar da Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Büyükelçi Innes-Brown'a "geçmiş olsun" dileğinde bulunarak, "Ankara Üniversitesinin mükemmel sağlık tesisleri ve dünya çapındaki sağlık ekibi olarak güzel işler yapmaya devam edeceğiz." ifadesine yer verdi.

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