  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Avustralya'da Kovid-19'un daha bulaşıcı türü saptandı
Aktüel

Avustralya'da Kovid-19'un daha bulaşıcı türü saptandı

Hindistan, İngiltere'den ülkeye yapılan uçuşları ay sonuna kadar durdurdu

Yeniakit Publisher
2020-12-21 18:15:57 -
Avustralya'da Kovid-19'un daha bulaşıcı türü saptandı

ANKARA (AA) - Avustralya'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) İngiltere'de ortaya çıkan daha bulaşıcı türü tespit edildi.

ABC News’in haberine göre ülkedeki Yeni Güney Galler (NSW) eyaleti yerel hükümeti, Kovid-19'un yeni bulaşıcı türünün İngiltere'den ülkeye hava yolu seferiyle dönen iki yolcuda görüldüğünü belirtti.

Yolcuların testlerinin pozitif çıktığı kaydedilirken, sağlık durumlarına ilişkin bilgi verilmedi.

Kovid-19'un söz konusu bir türünün yüzde 70 daha hızlı yayıldığı saptanmıştı.

- Hindistan, İngiltere'den ülkeye yapılan uçuşları geçici olarak durdurdu

Öte yandan Yeni Delhi Televizyonu'nun (NDTV) haberine göre Hindistan, İngiltere'de ortaya çıkan Kovid-19'un daha bulaşıcı olan türü nedeniyle bu ülkeden hava yolu seferlerini durdurdu.

Hükümetten yapılan açıklamada, "İngiltere'de yaşanan mevcut durum göz önünde bulundurularak, Hindistan hükümeti, İngiltere'den yapılacak uçuşların 31 Aralık'a kadar askıya alınmasına karar verdi." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, seferlerin durdurulma kararının çarşamba gününden itibaren yürürlüğe gireceği, o zamana kadar gelen yolcuların teste tabi tutulacağı aktarıldı.

İngiltere'de Kovid-19'un daha hızlı yayılan bir türünün ortaya çıkmasının ardından birçok ülke, art arda önlem alarak İngiltere ile sınırları kapatmaya başlamıştı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Azerbaycan Milletvekili Dr. Aziz Alekberli’den Akit’e çarpıcı açıklama: Zengezur ile Türk dünyası birleşecek
Dünya

Azerbaycan Milletvekili Dr. Aziz Alekberli’den Akit’e çarpıcı açıklama: Zengezur ile Türk dünyası birleşecek

Aynı zamanda Batı Azerbaycan Topluluğu Başkanı olan Alekberli, kadim Azeri toprağı olan ve Türk dünyası ile Türkiye’nin arasına saplanmış bi..
Onay geldi! İki otomobil devi birleşiyor
Dünya

Onay geldi! İki otomobil devi birleşiyor

Avrupa Birliği, Fiat Chrysler ile PSA'nın 38 milyar dolar büyüklüğündeki birleşmelerine şartlı onay verdi.
Davutoğlu'ndan Çin aşısı çıkışı
Gündem

Davutoğlu'ndan Çin aşısı çıkışı

Türkiye'nin Çin'den aldığı koronavirüs aşılarıyla ilgili açıklamada bulunan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Çin aşısına güven..
Satılık 2017 model Opel Insignia
Satılık 2017 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay