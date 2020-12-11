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Aktüel Avustralya'da Kovid-19 aşı çalışması, hatalı HIV test sonuçları üzerine sonlandırıldı
Aktüel

Avustralya'da Kovid-19 aşı çalışması, hatalı HIV test sonuçları üzerine sonlandırıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-11 11:43:51 -
Avustralya'da Kovid-19 aşı çalışması, hatalı HIV test sonuçları üzerine sonlandırıldı

ANKARA (AA) - Avustralya'da Queensland Üniversitesi'nin CSL ilaç şirketiyle yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği aşı, deneklerin test sonuçlarının hatalı şekilde HIV pozitif gelmesi üzerine rafa kaldırıldı.

CNN'nin haberine göre, aşının denendiği 216 kişide gelişen antikorlar, HIV ile karıştırıldı ve deneklere yapılan bazı HIV testleri pozitif çıktı.

CSL, aşının bu haliyle Avustralya'da kamu sağlığını riske atacağını açıkladı.

HIV test sonuçlarının hatalı gelmesinin ardından yapılan ileri tetkiklerin, deneklerde HIV olmadığını kanıtladığı da vurgulandı.

Avustralya, 51 milyon doz ön sipariş verdiği CSL/Queensland aşısının, 2021 ortasına kadar kullanıma uygun hale geleceğini umuyordu.

Avustralya Sağlık Bakanı Greg Hunt, CSL'nin açıklaması üzerine AstraZeneca/Oxford'dan fazladan 20, Novavax'tan da 11 milyon doz aşı ön siparişi vereceklerini duyurdu.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Pfizer/BioNTech'in Kovid-19 aşısının onayı için acele etmeyeceklerini söylemişti.

Avustralya'da Ocak 2021 sonuna kadar en az 1 aşıya onay verilmesi, ilk dozların martta sağlık çalışanları ve yaşlılar dahil öncelikli gruplara yapılması planlanıyor.

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